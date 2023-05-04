كيفية تقديم تظلمات سكن لكل المصريين 3.. خطوة بخطوة

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب تقديم التظلمات للأشخاص غير المنطبق عليهم شروط القبول في الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، بداية من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل حتى يوم الخميس 18 مايو.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية خطوات تقديم طلب التظلم في الحصول على شقة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3، وذلك لتوفير فرصة آخرى للمتقدمين لاستيفاء طلباتهم.

خطوات تقديم طلب تظلم في سكن لكل المصريين 3

1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــــــا.

2- ثم كتابة الرقم القومي لمعرفة سبب عدم القبول.

3- إرفاق الأوراق المطلوبة التي كان نقصانها وعدم توفيرها هو سبب رفض طلب التقديم من الأساس، وذلك من خلال الضغط على أيقونة طلب التظلم.

4- في حالة عدم الرغبة في التظلم، يمكن للمواطن سحب مقدم جدية الحجز من أي مكتب بريد.

سكن لكل المصريين 3 يضم مساحات سكنية متنوعة

ويذكر أن مبادرة سكن لكل المصريين 3، الذي يعد هدفه الأسمى هو توفير السكن الملائم لفئات وشرائح المجتمع، وتضم شقق كاملة التشطيب وتسلم فوريًا، وشقق آخرى خلال 18 شهر.