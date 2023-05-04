تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 784 شاحنة و85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 384 شاحنة و52 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 56500 طن بضائع، و400 شاحنة و33 سيارة.

مغادرة السفينة WINDSOR

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين STINGRAY قادمة من جيبوتي فارغة لشحن فوسفات، وبوسيدون إكسبريس، ومغادرة السفينة WINDSOR ADVENTURE وعلى متنها 49000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، والسفينتين أمل ودليلة، فيما شهد الميناء أمس وصول السفينتين دليلة وأمل، ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس.

وصول وسفر 2290 راكبا بموانيها

كما تم تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة و290 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الثلاثة «بريدج، آيلة وسينا»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2290 راكبا بموانيها.