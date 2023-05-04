ما هي أول إجازة رسمية يحصل عليها المواطنون بعد عيد العمال؟

يتساءل المواطنون عن الإجازات الرسمية المتبقية في سنة 2023 بعد انتهاء عيد العمال، وبحسب قرارات الحكومة المنظمة للإجازات الرسمية في مصر 2023، تستعرض الوطن خلال السطور التالية عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

ـ إجازة عيد الأضحي تكون من يوم الثلاثاء 27 يونيو، حتى السبت 1 يوليو.

ـ إجازة ثورة 30 يونيو، تكون يوم الجمعة 30 يونيو.

ـ إجازة رأس السنة الهجرية، تكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو.

ـ إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952، تكون يوم الأحد 23 يوليو.

ـ إجازة عيد المولد النبوي الشريف، تكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

ـ إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)، يوم الجمعة 6 أكتوبر.

إجازة عيد الأضحى و30 يونيو

وتتزامن إجازة الاحتفال بذكر ثورة 30 يونيو مع موعد عيد الأضحى 2023، وبالتالي سيتم دمجها في إجازة العيد، ليصبح عدد أيامها 5، أيام منها وقفة عرفات، يتبعها 4 أيام إجازة.