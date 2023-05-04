«القاهرة الإخبارية»: «الصحة السودانية» تنتقد سيطرة «الدعم السريع» على 14 مستشفى

قال الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، إنّ ميليشيا الدعم السريع تتمركز حول 14 مستشفى سوداني، بالمخالفة للمواثيق الدولية الخاصة بضرورة الحفاظ على الخدمات الصحية وإسعافات الطوارئ، مضيفا في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن قوات الدعم السريع استولت على 6 سيارات إسعاف.

وأشار إبراهيم إلى إصابة أكثر من 3 آلاف شخص منذ 15 إبريل، بالإضافة إلى تسجيل 207 حالات وفاة في المستشفيات، موضحا أن العمل توقف تماما في 39 مستشفى من إجمالي 95 مستشفى تتبع وزارة الصحة في ولاية الخرطوم.

وأضاف أن «احتلال قوات الدعم السريع 14 مستشفى في الخرطوم أثر على تقديم الخدمات الصحية، كما تسبب انقطاع التيار الكهربي والمياه عن المستشفيات في تعطل تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للسودانيين، لكن وزارة الصحة ما زالت قادرة على تقديم الخدمات الطارئة وشبه الطارئة، عن طريق الاستعانة بالدفاع المدني في توفير المياه لعدد من المستشفيات المتضررة».