«القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يؤكد استقرار الأوضاع في الخرطوم

قال العميد نبيل عبدالله المتحدث باسم الجيش السوداني، إنّ ميليشيا الدعم السريع حاولت مهاجمة منطقة بحري العسكرية فجر اليوم، وهي منطقة يتواجد بها عدد من الوحدات، لكن قواتنا السملحة تصدت لها، ودمرت عددا كبيرا من معداتها وآلياتها.

الجيش السوداني: استقرار الوضع في الخرطوم

وأضاف «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، «المعركة كانت قصيرة جدا في الفترة الزمنية، لكنها كبيرة بنتائجها، إذ فرت ميليشيا الدعم السريع وتركوا وراءهم قتلاهم، وأصبح الوضع مستقرا في الخرطوم، والهدنة سارية لكن الميلشيا اختارت خرق الهدنة فجر اليوم، وكانت النتيجة وبالا عليهم".

الجيش السوداني: انتهاء الأزمة قريبا

وتابع متحدث الجيش السوداني، «الوضع مستقر تماما في منطقة العاصمة ويجرى مطاردة الهاربين والتعامل مع الجيوب هنا وهناك، وعقب كل هجوم يتم مطاردة الهاربين، الميليشيا تحاول الاحتماء بالمناطق السكانية، ويعلمون أن القوات المسلحة تعمل ألف حساب لهذا الأمر وتتعامل معه بحذر شديد».

وأشار إلى أنّ الأمور تسير بشكل طبيعي في المناطق التي سيطرت عليها القوات السودانية، لافتًا إلى أن العمليات العسكرية لطرد الميليشيا من العاصمة استغرقت وقتا، لكن ستنتهي هذه الأزمة قريبا.