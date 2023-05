انطلاق احتفالية اليوم العالمي لنظافة الأيدي بـ«طب عين شمس»

افتتح الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الإحتفالية الأولى باليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار Lead the way for clean hands قودوا المسيرة من أجل أيادي نظيفة، والتي نظمها قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب، والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتورة مها حمدي رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، بمشاركة نخبة من أساتذة قسم الميكروبيولوجي وحضور خارجي من وزارة الصحة، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

سعود: ضرورة التوعية الصحيحة لتجنب السلوكيات الخاطئة

وفي بداية الحديث، كانت هناك توعية باللغة العربية لغير المتخصصين في تقديم الخدمة الطبية بأهمية نظافة الأيدي ودورهم في المجتمع للحفاظ على سلامتهم وربطه بالالتزام بنظافة الأيدي.

وفي كلمته، أشاد الدكتور عبدالفتاح سعود بالدور المهم والفعّال لمشاركة الطلاب في الأنشطة التعليمية والعلاجية والتوعوية والتي تحسن سلوكياتهم، فالاستعانة بالطلاب وتشجيعهم على تحمل المسؤولية يشعرهم بأهميتهم ومكانتهم والذي يأتي بنتائج ملحوظة وناجحة تنمي قدرتهم على الإصلاح والمشاركة منذ الصغر.

وأشاد بالمسؤولية الملقاة على كلية الطب من الناحية العلاجية والتعليمية إلى جانب تقديمها لهذه الخدمات بشكل كبير وعلى نطاق واسع.

كما استعرض دور الجامعة الرائد في القوافل الطبية ومحو الأمية والذى تتميز به عن غيرها بمشاركتها فى العديد من الأنشطة الاجتماعية، وقال: «لدينا أكبر شبكة للمساعدة المجتمعية على مستوى الجامعات المصرية»، مؤكدا الانتباه بضرورة التوعية الصحيحة والتى تساعد على تجنب السلوكيات الخاطئة والممارسات التى قد تسبب زيادة المشكلات، والإصابة بالعديد من الأمراض وضرورة الإنفتاح للمعرفة لتحسين الممارسات الخاطئة وتبادل الخبرات بما يساعد في السيطرة على أى جائحة قد تحدث.

تضمنت فعاليات الاحتفالية توعية المجتمع الخارجى حيث تم زيارة عدد من المدارس و توزيع مطويات توعوية على المواطنين في الشارع وزيارة لنادي هليوبليس، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والأسرة المعاونة والطلاب، وتم عرض بعض الأشكال التوضيحية للخطوات المهمة لتنظيف الأيدي.