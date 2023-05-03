جامعة بنها تعلن توثيق صفحة كلية الهندسة بشبرا وتحذر من التزييف

أعلن الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، توثيق الصفحة الرسمية لكلية الهندسة بشبرا على الفيسبوك كأول كلية من كليات الجامعة، وذلك بغرض مساعدة منسوبي الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في متابعة الأخبار الرسمية لكلية الهندسة بشبرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أهمية توثيق الصفحات الرسمية الخاصة بالكليات

وأوضح عميد الكلية في بيان له أنه خلال مجلس جامعة بنها الأخير أكد الدكتور جمال سوسه على أهمية توثيق الصفحات الرسمية الخاصة بالكليات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتنسيق مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لوضع ضوابط وإعداد دليل لصفحات التواصل الاجتماعي بالجامعة وتحديد المسؤول عن نشر المحتوى في تلك الصفحات.

الحصول على أخبار الجامعة من خلال الصفحات الرسمية

وأشار الدكتور عميد هندسة شبرا إلى ضرورة السعي إلى الحصول على أخبار الجامعة من خلال الصفحات الرسمية للكلية على الرابط التالي من هنا.

وتوجه الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة بالشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، على الجهود المبذولة في توثيق الصفحة الرسمية للكلية

وكان رئيس جامعة بنها قد وجه بتوثيق صفحات جامعة بنها والكليات والإدارات التابعة للجامعة عقب واقعة كلية التربية النوعية ببنها التي شهدت تزييف صفحة باسمها والاستيلاء علي صفحتها الرسمية وبث مواد لا أخلاقية عليها حيث جري تقديم بلاغ رسمي بالواقعة وجاري البحث عن المتورطين في الواقعة.