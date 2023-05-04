محافظ بورسعيد: زيادة زراعة القمح إلى 10 آلاف فدان عن العام الماضي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد زادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، عن العام الماضي، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا.

تيسيرات للمزارعين

وأكد أنه يجرى تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات، وضمان سهولة توريد محصول القمح.

جاء ذلك خلال احتفال محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مع المزارعين بحصاد محصول القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، يرافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، ومحمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

تداول وتسويق الأقماح

وأكد محافظ بورسعيد أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.