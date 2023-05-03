توريد محصول القمح الخاص بالمدرسة الثانوية الزراعية في ملوي

تابعت الوحدة المحلية لمركز ملوي، أعمال حصاد محصول القمح بزراعات المدرسة الثانوية الزراعية، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس المركز، الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، ممثلي البحوث الزراعية والجهات المعنية.

تسهيل أعمال توريد القمح

من جانبه، أوضح رئيس مركز ملوي أنه يتم المتابعة الدورية والمستمر لأعمال توريد محصول القمح بزمام المركز، لتسهيل أعمال التوريد واستقبال كافة المزارعين بالشون والصوامع الحكومية، مؤكداً على تسخير كافة إمكانيات الوحدة المحلية لتذليل كافة العقبات.

وقال دكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، أنه يتم التنسيق والتعاون مع مديرية التموين من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بنطاق كل مركز، لتحقيق المستهدف من الكميات المطلوبة لموسم حصاد 2023.

توريد 60 ألف طن قمح بالمنيا

وأعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 60053 طن و581 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.