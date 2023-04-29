«تموين كفر الشيخ»: 22 شونة تستقبل محصول القمح في المحافظة

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، إن موسم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، يسير بشكل ممتاز، لافتاً إلى أننا نقوم بتوفير كافة سبل الراحة لاستقبال المحصول من الفلاحين، علاوة على صرف مستحقاتهم المالية، من خلال الكميات التي يتم توريدها يومياً من القمح عبر 22 شونة وهنجر مخصصة لاستقبال الأقماح خلال موسم توريد القمح في كفر الشيخ 2023.

موسم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ إنتاجية فائقة

وأوضح في تصريحات «حبيب»، لـ«للوطن»، أن موسم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، هذا العام يحقق إنتاجية فائقة لكل فدان منزرع بالقمح ما بين 16 حتى 19 أردب قمح، وهو الأمر الذي يعود على المزارعين بالنفع والخير الوفير، مشيراً أنه تم تحديد سعر أردب القمح من خلال اللجنة العليا لتسويق القمح بـ1500جنيه، لكل أردب قمح، حيث تم توريد قمح للشون حتى الآن بواقع 15 ألف طن و902 ألف أردب قمح.

زراعة 254 أل فدان قمح في كفر الشيخ

وأشار عماد حبيب، إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القمح في محافظة كفر الشيخ، قد بلغت نحو 254 ألف فدان قمح، وذلك من المنزرع في أرضينا العافية، حيث بدأ موسم حصاد القمح منذ 15يوماً من الآن.