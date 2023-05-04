تعريفة المواصلات الجديدة بين المحافظات بعد تحريك سعر السولار

أعلنت المحافظات اليوم، عبر بيانات رسمية تعريفة المواصلات الجديدة بين المحافظات بعضها البعض وبين القرى والمدن الداخلية، عقب تحريك سعر السولار ليصبح 8.25 جنيه للتر، في حين تم تثبيت أسعار باقي المواد البترولية.

وشملت تعريفة المواصلات الجديدة بين المحافظات سيارات السرفيس «سيارات الأجرة» التى تنقل من محافظة لأخرى خاصة من وإلى محافظة القاهرة، فضلا عن أسعار تعريفة التاكسى بالمحافظات.

تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات زيادة 10%

تعريفة المواصلات الجديدة بين المحافظات أتت بواقع 10% على مختلف الخطوط مع جبر كسر الـ50 قرشا لأقرب وحدة لها منعا للمناوشات بين المواطنين والسائقين وللحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع تحديد بونديرة للتاكسي بكل محافظة وتحديد سعر للكيلو.

تنشر «الوطن» تعريفة المواصلات الجديدة بين المحافظات وفقا لبيان كل محافظة، فى إطار خدماتها لمتابعيها،

تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة

أعلنت اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة عقب تحريك سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره 8.25 جنية للتر، أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالبحيرة بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى بألا تزيد عن 10% عن الأجرة الحالية.

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالقليوبية بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي:

تعريفة الركوب الجديدة بمطروح

أعلنت محافظة مطروح أسعار تعريفة الركوب الجديدة بمطروح بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالى،

تعريفة الركوب الجديدة بالدقهلية

حددت محافظة الدقهلية أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالدقهلية بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى ،

تعريفة الركوب الجديدة بأسوان

وضحت محافظة أسوان أسعار أجرة المواصلات بأسوان بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي،

تعريفة الركوب الجديدة بالإسكندرية

صرحت محافظة الإسكندرية بأسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالإسكندرية بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي،

تعريفة الركوب الجديدة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالودي الجديد بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي،

تعريفة الركوب الجديدة بالجيزة

أسعار تعريفة السرفيس الجديدة بالجيزة بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي:

تعريفة الركوب بالبحر الأحمر

أعلنت البحر الأحمر أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالبحر الأحمر بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي:

تعريفة الركوب الجديدة بالشرقية

صرحت محافظة الشرقية بأسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالشرقية بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي:

أجرة المواصلات بدمياط

أعلنت محافظة دمياط أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بدمياط بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي،

التعريفة الجديدة بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالأقصر بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي،

تعريفة الركوب الجديدة بالغربية

أعلنت محافظة الغربية أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالغربية بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي،

الأجرة الجديدة بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم أسعار تعريفة الركوب المواصلات بالفيوم بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي،

أجرة المواصلات ببنى سويف

صرحت محافظة بنى سويف أسعار تعريفة المواصلات الجديدة ببنى سويف بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي،

تعريفة المواصلات الجديدة بسوهاج

صرح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بأسعار تعريفة المواصلات الجديدة بسوهاج بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي،

تعريفة المواصلات الجديدة بقنا

أعلنت محافظة قنا أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بقنا بين المراكز والقرى والمحافظات الأخرى كالتالي،

إجراءات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

واتخذت المحافظات عدة إجراءات لضمان تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات منها،

-زيارات دورية لمواقف المحافظات والسرفيس لضمان تفعيل تعريفة المواصلات الجديدة.

-وضع ملصقات بأسعار تعريفة الركوب الجديدة موضح بها جهة القيام وجهة الوصول واسم الخط والأجرة المقررة على كل سيارة.

-توجيه تعليمات مشددة للوحدات المحلية بمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.

-تكثيف التواجد الأمني لإدارة المرور لمتابعة تطبيق زيادة التعريفة وعدة زيادتها عن المقررة من قبل السائقين.

-استقبال الشكاوى من المواطنين طوال 24 ساعة والتعامل معها بمنتهى الحزم للحفاظ على استقرار المجتمعي.

أرقام شكاوى التعريفة الجديدة والخط الساخن

كما حددت المحافظات عقب إعلان تعريفة المواصلات الجديدة بين المحافظات، أرقام شكاوى ومقترحات خاصة بكل محافظة يمكن للمواطنين التواصل بها لتقديم شكاوى في حالة زيادة التعريفة عن المقررة، أو عبر تقديم الشكوى بالاتصال بالخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.