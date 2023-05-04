تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة بمطروح بعد تحريك سعر السولار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك سعر السولار، للوقوف على انتظام سير العمل داخل عدد من مواقف الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح، مع الاطمئنان ومتابعة جميع المواقف بمدن المحافظة بعد صدور قرار المحافظ بتحريك سعر الأجرة، ومدى التزام العمل بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات السيرفيس وأتوبيسات مشروع النقل الجماعي من داخل المحافظة وبينها وبين المحافظات الأخري.

وبحسب بيان المحافظة، تأتي تعريفة الركوب الجديدة بمطروح وفقا لما أقرته لجنة التسعير التلقائي بشأن أسعار المواد البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك سعر السولار من 7,25 جنيه إلى 8,25 جنيه.

تعريفة الركوب الجديدة بمطروح

وتفقد محافظ مطروح خلال جولته الميدانية موقف سيارات الأجرة للمحافظات الرابط بين محافظة مطروح والأقاليم بمنطقة الكيلو 2 وتابع تعريفة الركوب الجديدة بمطروح وموقف سيارة الأجرة للكيلو 7 و4 وسط المدينة، ومشروع اتوبيسات النقل الجماعي، يرافقه اللواء محمد البندارى مدير مرور مطروح والمهندس محمد القط مدير عام المواقف والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح والمقدم هاشم أبو غزالة مدير مباحث مرور مطروح والمهندس محمد فهيد مدير مشروع النقل الجماعي.

واطمأن محافظ مطروح من الركاب على عدم الزيادة عن تعريفة الأجرة المقررة وعدم وجود أي تجاوزات، كذلك عدم وجود شكاوى من السائقين حول تعريفة الأجرة الجديدة.

حملات حول تعريفة الركوب الجديدة بمطروح

ووجه محافظ مطروح لكل الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور، والانتهاء من طبع الملصقات ولافتات التعريفة الجديدة للأجرة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة او تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين.

وناشد محافظ مطروح المواطنين بالتواصل الفوري حول وجود أية شكاوي بشأن تعريفة الركوب الجديدة بمطروح، مع الرقم 046493315 بغرفة عمليات المحافظة والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.