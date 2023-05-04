تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ.. نص قرار المحافظ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا حمل رقم 852 لسنة 2023، بشأن تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير، بحسب بيان المحافظة.

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

ونص قرار محافظ كفر الشيخ، الذي حصلت «الوطن» على صورة ضوئية منه، علي أن تعدل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الأجرة بنطاق دائرة المحافظة، بعد إعلان تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ، مع وضع استيكر علي سيارات الأجرة «سيرفيس داخل المدينة، خطوط داخلية بين المراكز، خطوط خارجية بين المحافظة والمحافظات الأخري» موضحاً عليه خط السير والتعريفة المقررة وعدد الركاب.

وشدّد المحافظ، في قراره على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف بمتابعة الالتزام بالنسب المقررة وإعلان تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ في مكان واضح بمواقف السيارات، وكذا الالتزام بعدد الركاب وخطوط السير المقررة للسيارة.

كما طالب محافظ كفر الشيخ، في قراره، إدارة المرور وجميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن تجاه المخالفين لهذا القرار.

تحريك سعر السولار

ورفعت مصر سعر السولار جنيهاً إضافياً لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أقرت مصر تثبيت سعر البنزين عند 8.75 جنيه لبنزين 80، وفق بيان وزارة البترول اليوم الخميس 4 مايو 2023.