تعريفة الركوب الجديدة في محافظة المنيا

أعلنت محافظة المنيا، تعريفة المواصلات الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية بين مدينة المنيا والمراكز التسع، وتتابع الوحدات المحلية وضع استيكرات الأسعار على السيارات لبيان التعريفة المقررة بعد تحريك أسعار السولار.

تعريفة الركوب الجديدة بين المنيا والمراكز

وتبلغ تعريفة الركوب الجديدة بين مدينة المنيا والمراكز بحسب بيان رسمي أصدرته محافظة المنيا كالتالي:

1- المنيا- العدوة 19 جنيها.

2- المنيا- مغاغة 15 جنيها.

3- المنيا- بني مزار 11.50.

4- المنيا- مطاي 10.50.

5- المنيا- سمالوط 6 جنيهات.

7- المنيا- أبوقرقاص 6 جنيهات.

8- المنيا- ملوي 11.50.

9- المنيا- ديرمواس 13 جنيها.

متابعة تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة

وأجرى اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي جولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات لمتابعة تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة، شملت مواقف ملوي ـ المنيا، ملوي ـ أبوقرقاص، الروضة، ملوي- البياضية، ملوي- الأشمونين، ملوي-نواى، ملوي- السواهجة ـ ملوي، ملوي- تونا الجبل، بهدف متابعة تطبيق تعريفة الركوب وضبط أي مخالفة ومنع التلاعب فى التعريفة حفاظا على حقوق المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تكليف نوابه ورؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة علي جميع مواقف السيارات، للتأكد من مدى الإلتزام فى تطبيق تعريفة الركوب الجديدة مع وضع استيكرات بالتعريفة الجديدة علي جميع السيارات.

تحريك سعر السولار

يشار أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تحريك سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الخميس.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن وذلك فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.