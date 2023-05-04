وزير قطاع الأعمال: توفير 135 ألف قنطار قطن لتشغيل مصنع «غزل 4» تجريبيا

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بقيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تشهد افتتاح مصنع «غزل 4» أول مصنع ضمن خطة التطوير التي تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة في كل المحافظات، بداية من زراعة محصول القطن وصولا إلى صناعة الملابس كمنتج نهائي مرورا بالصناعات التحويلية مثل الأعلاف والزيوت وغيرها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، استعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة.

التشغيل التجريبي للمصنع الجديد نهاية شهر مايو

أكد وزير قطاع الاعمال العام، أن يد التطوير والتحديث لم تمتد إلى هذه الصناعة الاستراتيجية منذ إقامتها في مصر، إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة التي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجه الحياة في شتى المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى بدء التشغيل التجريبي للمصنع الجديد نهاية شهر مايو الجاري، استعدادا للافتتاح، وتوفير 135 ألف قنطار قطن تكفي للتشغيل لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.

خطة التنفيذ ومراحلها المختلفة

ناقش «عصمت» خطة التنفيذ ومراحلها المختلفة في جميع مواقع العمل التي تشملها خطة التطوير ومواعيد الانتهاء والتسليم وجداول التشغيل التجريبي، وشدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدي لأي معوقات تحول دون ذلك، وأشار إلى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من تنفيذ المشروع في توقيتاته المحددة وأعمال البنية التحتية للمصانع الجديدة والمطورة، وموقف تركيب الماكينات الحديثة وتدريب العاملين.

مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج

تابع الوزير، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

تدريب جميع العاملين بالمصنع الجديد

وجرى الانتهاء من تدريب جميع العاملين بالمصنع الجديد على كيفية استخدام الآلات والمعدات الحديثة التي جرى توريدها من كبرى الشركات العالمية، ومراجعة الزي الخاص بالعاملين وتطوير المناطق المحيطة بالشركة في إطار تطوير المنطقة بوجه عام.

وتبلغ مساحة مصنع «غزل 4» 24635 مترا مربعا، بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومباكت، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.