وزير قطاع الأعمال يتابع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

بدأ المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بلقاء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ومجلس إدارة الشركة.

زيارة وزير قطاع الأعمال العام للغزل والنسيج

واستهل وزير قطاع الأعمال العام، زيارته إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عصر اليوم الأربعاء، بلقاء المحافظ.

واجتمع الوزير بمجلس إدارة شركة غزل المحلة، واستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التطوير ومراحل إنهاء الأعمال بالمصانع، وتوريد وتركيب الماكينات، وبدء تجارب التشغيل لبعض خطوط الإنتاج الجديدة.