رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو أوروبا لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في رام الله، اليوم الخميس، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية.

جريمة اغتيال 3 شبان من فلسطين

ووفقا لبيان صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، أطلع رئيس الوزراء، ممثل الاتحاد الأوروبي علىجريمة الاحتلال صباح اليوم، في نابلس، إذ جرى اغتيال ثلاثة شبان، وتلاها شهيدة شابة في حوّارة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى إدانة انتهاكات الاحتلال والضغط من أجل وقفها.

مواصلة الحوار الفلسطيني الأوروبي

وبحث «أشتية» مع «بورغسدورف» مواصلة الحوار السياسي الفلسطيني الأوروبي نحو التوصل إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وكذلك ناقشا تعزيز التعاون ودعم المشاريع التنموية، لا سيما في مجال الطاقة والمياه.

وناقش الطرفان مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة وزير المالية الفلسطيني.