حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين باستخدام عملات مزورة

أمرت النيابة العامة بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن كونوا تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين بالعملات المقلدة، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط شخصين أشخاص مقيمان بمحافظة القاهرة، حال استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما وعثر بحوزتهما مبلغ مالي بـ عملات أجنبية مقلدة 2 هاتف محمول، واعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد النصب على المواطنين من راغبي شراء العملة الأجنبية، بالاشتراك مع شخصين واعترفا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين من راغبي شراء النقد الأجنبي، وأقرا بتحصلهما على العملات المقلدة شخص مقيم بمحافظة الجيزة، وتمت إحالتهما للنيابة.

قانوني يوضح العقوبة

في السياق، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن القانون المصري شرع في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات رادعة لجريمة تزييف وتزوير العملات، وتصل للسجن المشدد، مشيرًا إلى أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، في حال إذا ترتب عليها هبوط في سعر العملة، ووفقًا لنص المادة 202 يعاقب كل من زيف أو قلد أو زور كيفية صنع عملة ورقية متداولة بشكل قانوني في مصر أو بالخارج، وانتقاص أي شيء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى، بالسجن المشدد.

وأضاف المحامي أن وفقًا لنص المادة 202 مكرر: يعاقب كل من قلد أو زور أو زيف بأية كيفية عملة وطنية تذكارية فضية أو ذهبية مأذون بإصدارها قانونًا بذات العقوبة المذكورة سابقًا، مشيرًا إلى أن ذات المادة تنص على أن «كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية، متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية، أو كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره بمصر أو أخرج منها عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة، وكل من حازها أو روجها بقصد التعامل بها أو الترويج، تقع عليه العقوبة المذكورة في المادة السابقة وهي السجن المشدد».

وأكد أنه من الممكن أن تصل العقوبة إلى «السجن المؤبد»، إذا ترتبت على الجرائم السابقة المنصوص عليها بالمادتين السابقتين، هبوط لسعر العملة أو سندات الحكومة أو زعزعة في الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية.