الخطوط السعودية: 6 مطارات داخلية لاستقبال الحجاج من 100 وجهة حول العالم

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، قبل قليل، تخصيص نحو 6 مطارات داخلية في أنحاء مختلفة من المملكة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أنها ستساهم فى نقل الحجاج من 100 وجهة حول العالم.

6 مطارات جديدة لاستقبال الحجاج

وكشفت الخطوط السعودية، في بيان اليوم الخميس، في خطتها التشغيلية لموسم حج 1444هجرية، 2023 ميلادية، عن تخصيص أكثر من مليون و200 ألف مقعد للحجاج، من أجل نقلهم من جميع الدول حول العالم، وذلك من خلال رحلات شركة الخطوط السعودية، وطيران أديل، وطيران السعودية الخاص، في إطار خطة المملكة لضمان الاستثمار الأمثل لأسطول الطائرات الحالي، البالغ نحو 164 طائرة، مع توفير 12 طائرة أخرى كأسطول إضافي، يسهم في نقل المزيد من حجاج بيت الله للمملكة.

وأشارت الخطوط السعودية إلى أنه سيجري نقل حجاج بيت الله الحرام على أكثر من 100 وجهة مجدولة، و14 وجهة موسمية، حيث يجري استقبالهم في 6 مطارات داخلية، تشمل مدن (جدة، والدمام، والرياض، والمدينة المنورة، والطائف، وينبع).

خدمات جديدة في موسم الحج 2023

وأفادت شركة الخطوط الجوية السعودية، في بيانها، بأن الشركات التابعة للمجموعة، ولاسيما المعنية بتقديم الخدمات للحجاج، تعمل وفق منظومة متناغمة، وعلى وجه التحديد الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، وشركة الخطوط السعودية للتموين.

واستعدت الشركات للعمل خلال موسم الحج بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة، مستهدفة ضمان توفير أفضل الخدمات في كل المواقع عبر الأنظمة الرقمية، بالإضافة إلى الموظفين المؤهلين لخدمة العمليات التشغيلية والحجاج في مرحلتي القدوم والمغادرة.