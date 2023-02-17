موعد وضوابط التقدم لـ«القرعة» في موسم الحج 2023

ينتظر مئات الآلاف من المصريين إعلان الجهات الـ 3 المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج فتح باب تقدم المواطنين المصريين لموسم الحج 2023، ومن المنتظر وفقا لمصدر حكومي أن تعلن وزارة الداخلية خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر شعبان المقبل فتح باب تقدم المواطنين لـ«حج القرعة» لهذا العام والذى يتم تقديم المواطنين إليه عبر مراكز وأقسام الشرطة بكل محافظات الجمهورية، فضلا عن التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية.

موسم الحج 2023

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنه وفقا لما هو متبع خلال السنوات الماضية فإن وزارة التضامن الاجتماعي ستعلن فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2023 والذي تنظمه الوزارة بعد حج القرعة بأيام، حيث سيكون تقدم المواطنين عبر الجمعيات التابعة للوزارة، كما ستحدد وزارتا الداخلية والتضامن موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالحج لهذا العام وموعد سداد رسوم برامج الحج للفائزين.

وأشار المصدر إلى أن وزارة السياحة التي تنظم الحج السياحي ستعلن عن فتح باب تقدم المواطنين للحج السياحي بموسم الحج 2023 خلال النصف الثاني من شهر شعبان المقبل، كما ستعلن أيضا موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين والضوابط العامة للتقدم للحج السياحي، حيث بدأ مسؤولو وزارة السياحة والآثار حاليا في الإعداد لها.

الضوابط العامة للتقدم للحج هذا العام

وأوضح المصدر أنه بالرغم من عدم الإعلان عن ضوابط الحج لموسم الحج 2023 رسميا حتى الآن إلا أن هناك العديد من الاشتراطات سيتم الالتزام بها خلال الحج هذا العام لعل أهمها:

1- أنه لن يسمح لمن أدى الحج خلال الـ 5 سنوات الماضية بالتقدم للحج هذا العام .

2- يسمح للسيدات دون 45 سنة بالسفر للحج هذا العام بدون محرم وذلك للمرة الأولى.

3- لن يسمح لأي مواطن إلا بالتقدم لجهة واحدة من الـ 3 جهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام.

يشار إلى أن حصة مصر من تأشيرات الحج تنظمها 3 جهات هي وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة ووزارة السياحة التى تنظم الحج السياحى ووزارة التضامن الاجتماعى الذى تنظم حج الجمعيات الأهلية.