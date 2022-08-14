لطلبة الثانوية العامة.. مجالات العمل لخريجي كلية العلوم قسم الفيزياء

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يبحث طلبة شعبة العلمي «علوم ورياضة» عن الكليات العملية وأقسامها التي تتوافق مع مجموعهم وميولهم، وتوفر لهم فرص العمل بسهولة بعد التخرج، منها كلية العلوم قسم الفيزياء بتخصصاته المختلفة «حيوية، الإشعاعية الطبية، الهندسية، التطبيقية، علم الاتصالات، والليزر».

ومن شروط الالتحاق بكلية العلوم قسم الفيزياء بالجامعات المصرية الحكومية، أن يحصل الطالب على الثانوية العامة القسم العلمي (علوم ورياضيات) أو مايعادلها وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية.

الدراسة في قسم فيزياء علوم

وفي سياق ذلك، أوضح الدكتور أحمد سامي عضو سابق بمجلس نقابة المهن العلمية، وباحث دكتوراه في العلوم، أن كليات العلوم بالجامعات المصرية تمنح درجات بكالوريوس العلوم قسم الفيزياء في التخصصات الآتية: (علوم الفيزياء، علم الفيزياء الحيوية، علم الفيزياء الإشعاعية الطبية، علم الفيزياء الهندسية، علم الفيزياء التطبيقية، علم فيزياء الإتصالات، علم فيزياء الإليكترونيات، علوم الليزر)، وأضاف أن كليات العلوم تمنح درجات الماجستير والدكتوراة في التخصصات الدقيقة لتلك الفروع، ويتم تسجيل الخريج في سجل الإخصائيين العلميين بنقابة العلميين تحت مسمي أخصائي علوم كلًا في تخصصه.

مجالات العمل بعد التخرج

تتنوع مجالات عمل الإخصائيين العلميين في علوم الفيزياء على حسب تخصصهم، وفقًا لحديث الدكتور أحمد سامي، إذ أوضح أن أخصائي علوم الفيزياء الطبية يعمل في المستشفيات ومعاهد الأورام في مجال التصوير الإشعاعي الطبي وتحديد الجرعات الإشعاعية في العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، ويعمل أخصائي علوم الفيزياء الهندسية في محطات توليد الطاقة بأنواعها مثل الطاقة الكهربية والنووية والمتجددة.

وأضاف أن أخصائي فيزياء الإليكترونات يعمل في مصانع وشركات الأجهزة الإليكترونية في عدة أمور من ضمنها تصنيع ومعايرة الأجهزة الإلكترونية، ويعمل أخصائي علوم فيزياء الإتصالات في تصنيع ومعايرة أجهزة الإتصالات مثل الأقمار الصناعيه وغيرها.

وبالنسبة لأخصائي علوم الليزر يعمل في معاهد بحوث أمراض العيون باستخدام أشعة الليزر في تصحيح النظر بالمستشفيات، كما يمكن أن يعمل أخصائيين علوم الفيزياء أيضًا في تدريس علوم الفيزياء المختلفة في الجامعات المصرية، وكأخصائيين علميين في مراكز البحوث العلمية.