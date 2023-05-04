موسى يطرح أغنية «النفسية» عبر يوتيوب (فيديو)

طرح المطرب موسى منذ قليل أحدث أعماله الغنائية بعنوان «النفسية» وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وظهر موسى بشكل ولون مختلف في فيديو كليب أغنية «النفسية» والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن كريم الصباغ، والموزع الموسيقي مايو، ومهندس الصوت أمير محروس، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي، وتولى اخراج الفيديو كليب كل من المخرج محمد اشرف، ومصطفى زكي.

كلمات أغنية النفسية لـ موسى

وتقول كلمات أغنية «النفسية» للمطرب موسى: «النفسية مش هيا عندى اصحاب ومؤذيه كله زى بعض ياكلو بعض ناس حقوده غدرو بيا ناس مريضه ماديا عينهم عاللي فايديا مفيش جدع مفيش شبع هنا وشوش كتير ومداريا غداره الناس دى غداره وقت وضاع مقولش ياخساره ماتبوصش عاللي جاى يعطلك ناس عالفاضي بس منظره يابا دول ناس غداره وعندى دليل واماره كنت بشيلهم وقت الضيقه خلونى اقول ياخساره اه ياصحبه المصالح اجدع واحد فيكو ناقص عينو عالكاشات وباصص جو رخيص شبهكو خالص عيشكو وملحكو داب حتى العاقل».

وكان موسى طرح في شهر رمضان المنقضي دعاء دينيا بعنوان «يا رب» كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان «6 فراخ» وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع موسيقي أمين نبيل وميكس وماستر أمير محروس.