وزير الطيران يبحث الاستعدادات الخاصة بنقل الحجاج الفلسطينيين إلى السعودية

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اليوم، عاصم سالم وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، وناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف أنشطة الطيران المدني.

مناقشة سبل نقل حجاج فلسطين

استعرض اللقاء كل الاستعدادات الخاصة بنقل الحجاج الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم خلال رحلات الذهاب والعودة إلى الأراضي الحجازية.

وخلال اللقاء، رحب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بوزير النقل الفلسطيني، والوفد المرافق له، وأكد قوة وترابط العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا لتعزيز أواصر الترابط والتعاون مع الأشقاء الفلسطينين وتوفير كل الخدمات والإمكانات اللازمة لهم، فضلًا عن تقديم الخبرة المصرية في مختلف أنشطة الطيران المدني؛ مؤكدًا أن مصر تقدم كل التسهيلات اللازمة لسفر المواطنين الفلسطينين عبر المطارات المصرية، كما أنها توفر كل الإمكانات لنقل الحجاج والمعتمرين الفلسطينين للأراضي المقدسة.

الوزير الفلسطيني: مصر تحظى بمكانة ريادية إقليمية ودولية في مجال النقل

ومن جانبه، أعرب وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مشيرًا إلى العلاقات المتينه بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا دور مصر الهام والريادي في دعم فلسطين على كل الأصعدة؛ ومثمنا تقديره للجهد والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني لدولة فلسطين في مجال النقل الجوي، مشيدا بالكفاءات المصرية في هذا المجال خاصه أن مصر تحظى بمكانة ريادية إقليمية ودولية في مجال النقل الجوي.

وفي نهاية اللقاء، قدم وزير النقل الفلسطيني، شكره وتقديره للحكومة المصرية على توجيهاتها بتقديم كل المساعدات وتذليل كل العقبات أمام ضيوف الرحمن المسافرين من الحجاج الفلسطينين.

حضر اللقاء دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وعصام كشك نائب رئيس سلطة الطيران المدني للأمن، وعمرو العدوي رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ولفيف من قيادات الوزارتين.