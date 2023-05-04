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المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25%

كتب:

عمرو حسني
05:32 م | الخميس 04 مايو 2023
البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، بعد يوم واحد من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 25 نقطة أساس، لتصبح 5.25%، بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

رفع بوتير بطيئة

الزيادة الجديدة أبطأ وتيرة منذ أن بدأ المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية في العام الماضي، لمواجهة التضخم في الاقتصاد الأوروبي، وقد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في الاجتماع السابق، 50 نقطة أساس.

لماذا يرفع سعر الفائدة؟

وتلجأ الدول إلى رفع الفائدة من أجل كباح التضخم في البلاد بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والأزمة الروسية الأوكرانية.

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