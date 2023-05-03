«حقوق الإنسان» صاحبة النصيب الأكبر من المقترحات بالمحور السياسي للحوار الوطني

انطلقت ظهر اليوم، الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر، وخلال الجلسة، تم إعلان نسبة المقترحات والقضايا المقدمة في كل لجنة من لجان المحور السياسي في الحوار.

قضايا المحور السياسي

ووفقا لما تم إعلانه في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كانت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة صاحبة النصيب الأكبر من المقترحات المقدمة من قبل الأعضاء، التي وصلت إلى 28%، في حين كانت لجنة المحليات صاحبة أقل عدد من المقترحات، فوصلت نسبة المقترحات المقدمة لهذه اللجنة إلى 14%.

ومن اللجان التي نالت عددا ليس بالقليل من المقترحات المقدمة من قبل القوة السياسية المختلفة؛ لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، فوفقا لما تم إعلانه خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وصلت نسبة المقترحات المقدمة لها إلى 17%.

الأحزاب والنقابات في الحوار الوطني

وحصلت لجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي بالحوار الوطني على نسبة 23% من المقترحات المقدمة، أما عن لجنة النقابات العامة والعمل الأهلي، فنالت اهتمام من قبل المشاركين، ووصلت نسبة المقترحات المقدمة للجنة إلى 18%.