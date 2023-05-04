تعرف على سعر التأشيرة الإلكترونية للسعودية وخطوات الحصول عليها

أطلقت وزارة الخارجية السعودية، صباح اليوم، خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول كمرحلة أولى من الخدمة، من بينهم مصر، وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة تسهم فى إلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد، وتحويلها إلى التأشيرة الإلكترونية، التى يجرى قراءة بياناتها من خلال رمز الاستجابة السريعة QR.

خدمة التأشيرة الإلكترونية السعودية

وفرت المملكة العربية السعودية خدمة الكترونية جديدة وهى التأشيرة الإلكترونية، المعروفة بتأشيرة الزيارة الإلكترونية للراغبين في زيارة السعودية، سواء بغرض السياحة أو الزيارة العائلية أو للعمالة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة الحكومة لتطوير القطاع السياحي، وتسهيل الإجراءات لجميع الراغبين لزيارة البلاد.

وتتيح التأشيرة الإلكترونية السعودية للحاصلين عليها دخول البلاد والبقاء فيها لمدة 90 يوماً، كما أنها صالحة للاستخدام لمدة عام من تاريخ إصدارها.

الحصول على التأشيرة الإلكترونية للسعودية

وفي هذا السياق تكشف «الوطن» سعر التأشيرة الإلكترونية للسعودية وخطوات الحصول عليها:

- يمكن للراغبين زيارة السعودية الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال التقدم عبر الإنترنت، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- يتوجه المتقدم الراغب فى الحصول على التأشيرة التوجه إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

- يقوم المتقدم باملاء طلب التأشيرة الإلكترونية، من خلال املاء البيانات الشخصية الخاصة به والمعلومات الأخرى المطلوبة.

- يتعين على المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة من على موقع الوزارة، منها جواز السفر الخاص به والصورة الشخصية وغيرها.

- يدفع المتقدم رسوم التأشيرة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية.

- وفى تلك الخطوة ينتظر المتقدم لمدة تتراوح بين يوم ل 3 أيام من اجل للحصول على التأشيرة الإلكترونية، حيث إن الوزارة تقوم بإجراء التحريات بشأن بيانات ومستندات المتقدم قبل إصدار التأشيرة.

- وبالنهاية، فى حالة موافقة الوزارة على إصدار التأشيرة، يقوم المتقدم بتحميل التأشيرة الألكترونية من المنصة الإلكترونية وطباعتها لعرضها عند الوصول إلى السعودية.

سعر التأشيرة الإلكترونية السعودية

وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن سعر التأشيرة الإلكترونية 535 ريالاً سعودياً، وذلك لجميع المسافرين القادمين من قائمة الدول الـ49 لدخول السعودية.