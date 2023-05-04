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السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية بـ7 دول بينها مصر

كتب:

محمد علي حسن
11:57 ص | الخميس 04 مايو 2023
تأشيرة المملكة العربية السعودية

تأشيرة المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول كمرحلة أولى من الخدمة، حيث أوضحت الوزارة وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن «المبادرة الجديدة تقضي بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة QR».

الخارجية السعودية: تفعيل التأشيرة الإلكترونية في مصر والإمارات والأردن

وتابعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية في بيان صادر عنها: «تم تفعيل إجراء التأشيرة الإلكترونية في السعودية كمرحلة أولى في عدد من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنجلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين)».

السعودية: التأشيرة الإلكترونية تأتي في إطار رفع جودة الخدمات القنصلية

وأضافت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية: «يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات رفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة)».

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بقلم محمد علي حسن