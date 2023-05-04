الخارجية الفرنسية: نسعى للعمل مع إيطاليا لوقف الهجرة غير الشرعية

أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية رغبة باريس في العمل مع الحكومة الإيطالية لمواجهة التحدي المشترك المتمثل في الزيادة السريعة في تدفق المهاجرين، خاصة الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وشددت على أن العلاقات بين فرنسا وإيطاليا تقوم على أساس الاحترام المتبادل بينهما وبين قادتهما.

بيان للخارجية الفرنسية

كما أكدت الخارجية الفرنسية، في بيان لها أصدرته اليوم الخميس، أهمية أن تبحث جميع الدول الأعضاء قضية الهجرة، مع الأخذ في الاعتبار أنه «لا يمكننا أن ننجح ونكون جهات فعالة، إلا من خلال التشاور والحوار السلمي».

تصريحات مثيرة للجدل لوزير داخلية فرنسا

جاء ذلك على خلفية التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، والتي وصف فيها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأنها غير قادرة على حل مشاكل الهجرة في بلادها، وهي تصريحات وصفها وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأنها «غير مقبولة».