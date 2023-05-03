وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لتعزيز السلام في المنطقة مع وفد «الكونجرس الأمريكي»

استقبل وزير الخارجية، اليوم، وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي، حيث عقدت جلسة ثنائية مغلقة، أعقبها مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

علاقة استراتيجية

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنّ وزير الخارجية أشار خلال المباحثات إلى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في جميع المجالات، خاصة وأنّ العام الماضي شهد مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنّ المباحثات شهدت التأكيد على ما تتمتع به العلاقات بين البلدين من خصوصية، تقدرها وتعمل على تعزيزها مختلف الدوائر السياسية والشعبية في البلدين.

دعم الشراكة بين البلدين

وأكد الوزير في هذا الإطار، أهمية دور الكونجرس في دعم الشراكة بين البلدين وتطويرها باعتبارها تصب في صالح الجانبين بصورة متبادلة وتحقق مصالحهما المشتركة، لاسيما في ظل ما أسهمت به من تعزيز الاستقرار الإقليمي لعقود طويلة.

وأردف أبو زيد، بأنّ وزير الخارجية استعرض جهود مصر لتعزيز الأمن والسلام والرخاء في المنطقة، من خلال انخراطها في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط والتعامل مع الأزمات الإقليمية، ودعم الأطر الاقتصادية التى تعزز التكامل الإقليمى مثل إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.

وثمّن وزير الخارجية، التعاون العسكري مع الولايات المتحدة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن التطلع لتوسيع آفاقه، في ظل ما يواجهه البلدان من تهديدات غير نمطية متشابهة، مثل تمدد شبكات الإرهاب والتطرف ونشاط الجريمة المنظمة وتعدد بؤر التوتر والأزمات في المنطقة.

من جانبهم، جاءت مداخلات أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي، لتؤكد مغزى تضمين مصر في أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وما يعكسه ذلك من خصوصية واستراتيجية العلاقة بين البلدين.

وتطرقت المباحثات لمختلف جوانب العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، والأوضاع المتوترة في إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية وإفريقيا، فضلا عن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر نتيجة الظروف الدولية الراهنة وما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه لدعم مصر اقتصاديا.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، موضحا أنّ الحوار بين الوفدين المصري والأمريكي اتسم بالشفافية والعمق، وعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة بين البلدين، لاسيما وأنّه يأتي فى توقيت تتزايد فيه التحديات المحيطة بالدولتين إقليميًا ودوليا.