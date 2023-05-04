ضبط 200 طن منتجات ألبان غير صالحة داخل مخازن بدون ترخيص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام المدير المسؤول عن مخازن لمنتجات الألبان «بدون ترخيص»، كائنة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بالغش والتدليس وحيازته مواد غذائية (جبن أبيض – جبن رومي – زبدة بقري) مجهولة المصدر وبدون مستندات ويشتبه بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تدويرها وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، جرى استهداف المخازن المشار إليها، وأمكن ضبط المذكور وبتفتيش المخازن عُثر بداخلها على 109 أطنان و200 كيلو جرام جبن أبيض، و87 طنا و520 كيلوجراما جبن رومي، و330 كيلوجراما زبدة بقري، وطن و200 كيلوجرام ملح خشن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.