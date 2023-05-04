مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حوادث متفرقة بالسويس

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين بإصابات مختلفة، في 3 حوادث تصادم، وسقوط من مكان مرتفع، جرى نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج، ورفع أثار الحوادث من الطريق، والمتوفى إلى مشرحة السويس.

بلاغ بالحادث الأول

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا، من قائدي السيارات المارة بمنطقة التعاونيات بحي فيصل في محافظة السويس، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بشخص وتسببت في إصابته.

الحادث الثاني

تلقى مرفق الإسعاف بلاغا بإصابة شخص نتيجة سقوطه من الدور الرابع بمساكن الغريب، خلال تواجده في شرفة مسكنه.

الحادث الثالث

لقي شخص مصرعه، أسفل عجلات القطار بمنطقة المثلث التابعة لحي الأربعين بمحافظة السويس، حيث تلقى اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد باصطدام قطار بأحد المواطنين أثناء عبوره مزلقان منطقة المثلث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة السويس، وإبلاغ جهات التحقيق.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، السيارات للمواقع الثلاثة، لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثة المتوفى لثلاجة حفظ الموتى.

معاينة الحوادث

توجهت قوة أمنية، لمكان الحوادث، وتبين من المعاينة الأولية، وقوع حادث تصادم دراجة بخارية لشخص، وإصابة الآخر نتيجة سقوطه من أعلى، فيما لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار «السويس الإسماعيلية»، عند مزلقان المثلث، ويدعى حسن إبراهيم دسوقي، نتيجة اصطدام القطار به في المزلقان.