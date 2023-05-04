رئيس حزب العدل: الحوار الوطني يعيد ترميم تحالف «30 يونيو»

أجرى محمود السعيد، مراسل فضائية «إكسترا نيوز»، لقاءً مع عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، على هامش فعاليات اليوم الأول لجلسات الحوار الوطني.

السعيد: جلسات الحوار الوطني إعادة ترميم لتحالف 30 يونيو

ووصف رئيس حزب العدل مشهد توافد الأحزاب السياسية على جلسات الحوار الوطني بأنه إعادة ترميم لتحالف 30 يونيو، الذي ضم عددًا كبيرًا من الأحزاب السياسية التي ساهمت في إقصاء جماعة الإخوان عن حكم مصر إبان ثورة 30 يونيو منذ 10 سنوات.

وسأل مراسل «إكسترا نيوز» عما إذا كانت ضرورة التوافق على القرارات السياسية يصعب من الحوار الوطني، فاستشهد «السعيد» ببرلمانات عالمية مثل مجلس العموم البريطاني تلزم أعضاءها بالتوافق وليس «تصويت الأغلبية» في بعض القرارات.

وأوضح أنه في الحالات التي يستحيل فيها التوافق بين مختلف الأحزاب السياسية فإنهم يطرحون وجهتي نظر على القيادة السياسية التي يمكنها الأخذ بواحد من هذين الطرحين.