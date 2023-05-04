أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني دمياط 2023، على أن تكون بداية الامتحانات من يوم 6 مايو، وحتى يوم الاثنين 22 مايو 2023.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني دمياط 2023

وتحرص «الوطن» على تقديم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني دمياط 2023، وذلك في إطار الاستعدادات لأداء الامتحانات.

- السبت 6 مايو مادة اللغة العربية ،وتربية عسكرية

- الاثنين 8 مايو، مادة لغة أجنبية أولى، حاسب آلي وتكنولوجيا المعلومات

- الأربعاء 10مايو، كيمياء، تربية مهنية.

- السبت 12مايو، مادة التربية الدينية، والتاريخ.

- الاثنين 15مايو، اللغة الأجنبية الأولي، فلسفة

- الأربعاء 17 مايو، مادة الفيزياء، تربية وطنية

- السبت 20 مايو، مادة الأحياء ، مادة الجغرافيا

- الاثنين 22 مايو، مادة الرياضيات.

توفير كل السبل والإمكانيات أمام الطلاب قبل بدء الامتحانات

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من وضع جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني دمياط 2023، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، وكذلك على صفحات المدارس المختلفة على مستوى الإدارات التعليمية بالمدن والقرى.

وأكد أن هناك جهود لتوفير كل السبل والإمكانيات أمام أبنائنا الطلاب قبل بدء الامتحانات، تيسيرا على طلاب الصف الأول الثانوي بدمياط، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة، وذلك من خلال غرف العمليات الخاصة بكل إدارة تعليمية، بالمحافظة، والتواصل من خلال غرفة العمليات المركزية داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم بدمياط.