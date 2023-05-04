جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بمحافظة الغربية 2023، يفصلنا عنه أيام قليلة، حيث من المقرر بدء تلك امتحانات، يوم الأحد الموافق 7-5-2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 25-5-2023 من نفس الشهر، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإقليم عبر صفحتها الرسمية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بمحافظة الغربية 2023

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بمحافظة الغربية 2023، قد أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وترصده «الوطن» من خلال السطور التالية.

الأحد الموافق 7 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية، وزمن 3 ساعات.

ومادة التربية العسكرية ومدتها ساعة.

الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات وزمن 3 ساعات.

الخميس الموافق 11 مايو 2023

اللغة الأجنبية الأولي مدتها ساعتين ونصف

الأحد الموافق 14 مايو 2023

اللغة الأجنبية الثانية، ومدتها ساعة و نصف.

الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023

امتحان مادة الفيزياء، ومدتها ساعة ونصف

ومادة تربية مهنية زراعي وصناعي وإدارة مشروعات، ومدتها ساعة.

الخميس الموافق 18 مايو 2023

امتحان مادة الكيمياء، ومدتها ساعة و نصف.

ومادة التربية الوطنية، ومدتها ساعة واحدة.

الأحد الموافق 21 مايو 2023

امتحان مادة الجغرافيا، ومدتها ساعة و نصف.

ومادة الحاسب الآلي، ومدتها ساعة واحدة.

الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023

امتحان مادة التاريخ، ومدته ساعة و نصف.

ومادة التربية الدينية، ومدتها ساعة و نصف.

الخميس الموافق 25 مايو 2023

امتحان مادة الأحياء، ومدتها ساعة و نصف.

ومادة الفلسفة، ومدتها ساعة و نصف.

إنهاء كافة الاستعدادات

ومن جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ل «الوطن» أنه تم الانتهاء من الاستعدادات والإجراءات اللازمة، داخل المدارس، من أجل أداء الامتحانات، موضحاً بأن هناك تعليمات مشددة، بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، في الإطار القانوني، وعدم اصطحاب الموبايل، داخل اللجان حتي وإن كان مغلق.