جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني محافظة مطروح 2023، أعلنته مديرية التربية والتعليم بمطروح عقب اعتماده من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وجرى إبلاغ جميع الإدارات التعليمية به في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، وتعميمية في المدارس ونشره إستعدادا لاستقبال الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعقب نشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني محافظة مطروح 2023 تكثف مديرية التربية والتعليم بمطروح بالتنسيق مع مديريى الإدارات التعليمية من جهودها لتجهيز جميع اللجان الامتحانية بنطاق المحافظة قبل انطلاق الامتحانات في 6 مايو من الشهر الجاري.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني محافظة مطروح 2023

تنشر «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني محافظة مطروح 2023، جميع المواد وموعد امتحان كل مادة حسب الجدول التالي:

- أول مادة امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 6 مايو 2023.

- امتحان مادتي الأحياء والجغرافيا يوم الاثنين 8 مايو 2023.

- امتحان مادة الرياضة يوم الأربعاء 10 مايو 2023.

- امتحان مادتي الفلسفة واللغة الأجنبية الثانية يوم السبت 13 مايو 2023.

- امتحان مادتي اللغة التاريخ والكيمياء يوم الاثنين 15مايو 2023.

- امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولي والفيزياء يوم الأربعاء 17 مايو 2023، هي أخر مادة بالجدول.

استعدادات امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني محافظة مطروح

وأكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ «الوطن» أنه عقب جاري حاليا الاستعدادات النهائية حول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني محافظة مطروح 2023، وجري عقد اجتماع موسع مع الموجهين العموم ومديريي الإدارات التعليمية، للوقوف علي مدى استعدادات اللجان لبدء الامتحانات، ومرور لجنة المتابعة بالمديرية علي اللجان ومراجعة جميع الإجراءات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتنبيه على رؤساء اللجان بتطبيق جميع تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات طبقا للوائح المعمول بها، والعمل على توفير جميع الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.