نداء شرارة تطرح أغنيتها الجديدة «ست البنات» (فيديو)

أعلنت الفنانة نداء شرارة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح اغنيتها الجديدة «ست البنات».

ونشرت نداء شرارة اغنية «ست البنات» وعلقت عليها قائلة: «أخيرا نزلت الأغنية ست البنات حنة العروس، هلأ صار فيكم تسمعوها على قناتي باليوتيوب وبكل منصاتي، ست البنات نداء شرارة كلمات عمر الصقار ونداء شرارة، ألحان فولوكلور، توزيع المبدع خالد مصطفى، الفيديو من إبداع تصوير وائل درابسه، تصميم جميل حامد ، مونتاج عبدلله عابد».

نداء شرارة تروج لأغنية «ست البنات»

وروجت نداء شرارة، منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور أنستجرام، لأغنيتها الجديدة ست البنات.

ونشرت نداء شرارة البرومو الدعائي للأغنية، وعلقت عليها قائلة: «قريبا ست البنات حنة العروسة،أغنية ست البنات فلكلور، كلمات عمر صقر، ألحان وتوزيع خالد مصطفى».