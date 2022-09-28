جيهان مرسي: «الاعتزال» سبب غياب نداء شرارة عن مهرجان الموسيقى العربية

قالت جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقى العربية، إنّ إدارة المهرجان في دورته الـ31، لم تتواصل مع الفنانة الأردنية نداء شرارة هذا العام، بسبب انتشار مزاعم حول اعتزالها عالم الغناء.

وجاء إيضاح سبب غياب نداء شرارة، على هامش المؤتمر الصحفي المُنعقد حاليًا بدار الأوبرا المصرية، للإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالدورة الـ31، المُقرر إقامتها في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

حلمي بكر: بث حفلات الموسيقى العربية يُسهم في انتشار الفن الجيد

وقال الموسيقار حلمي بكر، إنه لا بد من إذاعة حفلات المهرجان على القنوات الفضائية من أجل انتشار الفن الجيد، وأن يستيقظ الجميع على انتشار الفن الجيد»، مؤكدًا أن الفنانين العرب يتباهون عندما يأتون إلى مصر ويغنون لعبد الوهاب وعبد المطلب».

حلمي بكر: يجب حماية الشباب بأغاني جيدة

وتابع:« يجب أن نحمي الشباب بأغاني جيدة، لأن بعض الشباب عندما سألهم عن مثلهم الأعلى فقال إن مثله الأعلى هو علي موزة».