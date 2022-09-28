بعد غيابها عن الموسيقى العربية.. نداء شرارة تكشف لـ«الوطن» حقيقة اعتزالها

نفت الفنانة الأردنية نداء شرارة، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن اعتزالها عالم الغناء، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

مهرجان الموسيقى العربية لم يتواصل معي من الأساس

وقالت نداء شرارة، لـ«الوطن»، إنها لم تعتزل عالم الغناء، ولم تنوي اتخاذ هذا القرار من الأساس، لافتة إلى أن مهرجان الموسيقى العربية لم يتواصل معها بشأن مُشاركتها في الدورة الـ31، رغم إحيائها حفلاً غنائيًا ضخمًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية الشهر الماضي.

نداء شرارة بالقاهرة استعدادًا لإحياء حفل غنائي خلال أيام

وأشارت نداء شرارة، إلى تواجدها في القاهرة حاليًا، استعدادًا لإحياء حفلٍ غنائي خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ أنها تواصل عملها بشكلٍ طبيعي، ولا صحة إطلاقًا لما تردد حول اعتزالها.

وحرصت المطربة الأردنية، على توجيه الشكر إلى القائمين على مهرجان الموسيقى العربية، قائلة: «أوجه تحية محبة واحترام لكل القائمين على المهرجان، وكنت أتمنى التواجد في الدورة الجديدة».

تفاصيل غياب نداء شرارة عن مهرجان الموسيقى العربية

وكانت جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقى العربية، قالت على هامش المؤتمر الصحفي المُنعقد حاليًا بدار الأوبرا المصرية، للإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالدورة الـ31، إنّ إدارة المهرجان في دورته الـ31، لم تتواصل مع الفنانة الأردنية نداء شرارة هذا العام، بسبب انتشار مزاعم حول اعتزالها عالم الغناء.