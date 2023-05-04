7 خطوات من محافظة أسيوط لمراقبة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، برئاسة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، من مجهوداتها لتطبيق تعريفة المواصلات الجديدة بمختلف القري والمراكز وسيارات التاكسي والسيرفيس، بعدما قررت لجنة التسعيرة التلقائي بعد تحريك سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر الواحد.

تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عقد عدة اجتماعات بقيادات المحافظة والجهات المعنية بعدما أصدر القرار رقم 849 لسنة 2023 بشأن زيادة تعريفة المواصلات لمواجهة التلاعب بالتعريفة الجديدة والمتابعة الميدانية علي المواقف ومحطات الوقود المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة، والتي تضمنت:

- عقد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة استقرار الأوضاع في جميع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود والمتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز.

-وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسي الأمامي والخلفي

-عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

-تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

-توجيه قيادات المحافظة ومسئولي التموين والمواقف والمتابعة الميدانية بتكثيف الجولات الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود وتلقي شكاوى وطلبات المواطنين.

-التأكد من مدى التزام سائقي السيرفيس بالتعريفة الجديدة المحددة وانضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة ومتابعة أي مشكلات وحل أي شكاوى تواجه المواطنين وتكثيف الحملات والرقابة الميدانية على المحطات والمواقف.

-تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى من خلال رقم غرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.