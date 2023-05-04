انهيار بنك PACW بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. الرابع خلال 3 أشهر

بعد انهيار 3 بنوك أمريكية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، تم اليوم الخميس، الإعلان عن انهيار بنك «باكويست» PACW ، ليصبح رابع بنك يتعرض لنفس المصير، على الرغم من تأكيدات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الدوري للبنك، بأن أزمة البنوك الأمريكية قد انتهت، واعتبر أن قطاع البنوك يتميز بأنه أكثر مرونة، ولا يتعرض لأي أزمات في الوقت الراهن.

انهيار بنك PACW بعد اجتماع الفيدرالي

وبعد ساعات قليلة من اجتماع الفيدرالي الأمريكي، سقط سهم بنك «باكويست» PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW) في تعاملات بعد إغلاق تدوالات جلسة أمس الأربعاء، في ظل تخوفات من أوضاع قطاع البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تضخم مرتفع في البلاد.

ولم يكن انهيار بنك PACW الحادث البارز الوحيد، حيث انخفضت أمس أسهم بنك «ويسترن ألينس»، ومقره فينيكس، بنسبة 4.4%، وتراجع في تداولات ما قبل الافتتاح اليوم، بنسبة 21%.

تأثير انهيار بنك PACW على البورصة

وبعد ظهور بوادر انهيار بنك PACW ، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات أمس الأبعاء، بانخفاض بنسبة تصل إلى 0.80% من قيمته، بمقدار 270 نقطة، ثم ارتفعت عند تلميح رئيس الفيدرالي الأمريكي بإمكانية التوقف عن رفع الفائدة المستمرة، ولكن تراجع المؤشر مرة أجرى بعد استبعاد وجود أي تخفيض في الفائدة محتمل خلال العام الجاري.

بنك PACW ليلحق بمصير «فرست ريبابلك»

بدوره، أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي أن قطاع البنوك في أمريكا قوي، رغم انهيار 3 بنوك أمريكية في أقل من شهرين، وانهيار بنك PACW ، الذي بلغت نسبة خسائره حتى الآن 50%، في الوقت الذي أشارت وكالة «رويترز» إلى أن البنك يدرس الخيارات المتاحة أمامه الآن، في ظل توقع بيع محتمل، ليلحق بمصير بنك «فرست ريبابلك».

انهيار بنك PACW صاحب 70 فرعاً بأمريكا

ويمتلك «باكويست» نحو 70 فرعاً، بشكل أساسي في كاليفورنيا، بالإضافة إلى أصول تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وفقاً لموقعه على الإنترنت، وهبطه سهمه بنسبة 52.8% في تعاملات ما بعد الإغلاق أمس الأربعاء، وذلك بعد أن تراجع بحوالي 2% خلال جلسة الأمس، و28% على مدار تعاملات الأربعاء.