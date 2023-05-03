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محلل في بورصة دبي لـ«القاهرة الإخبارية»: الفيدرالي الأمريكي يضع مزيدا من الضغوط على البنوك

كتب:

محمد عزالدين
10:20 م | الأربعاء 03 مايو 2023
الدولار

الدولار

قال وائل مكارم محلل أسواق المال في دبي، إن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة، وسط اضطرابات مصرفية، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة سيضع مزيدا من الضغوط على البنوك والأصول الخطرة وأسواق المال لكنه سينعكس إيجابا على قوة الدولار.

تراجع مؤشر الدولار

أشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا سالم، عبر برنامج «المراقب» المذاع فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل عملات اليورو الأوروبي والدولار الكندي والفرانك السويسري والجنيه الإسترليني والين الياباني بمقدار -0.54% اليوم الأربعاء.

وأوضح أن السر وراء إفلاس البنوك في أمريكا هو عدم التحوط ضد المخاطر، مشيرا إلى دور السوشيال ميديا ووسائل الإعلام السلبي، إذ يخاف المودعون من ظهور اسم مصرفهم في الميديا.

رفع أسعار الفائدة

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5%- 5.25%.

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