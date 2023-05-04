أعلنت المحافظات المختلفة اليوم الخميس، قائمة أسعار المواصلات الجديدة 2023 بالمحافظات بعد تحريك سعر السولار، حيث عقد الجهاز التنفيذي بكل محافظة اجتماعا، لبحث تداعيات تلك الزيادة على أجرة المواصلات الداخلية والخارجية، ووضع قائمة أسعار جديدة تتناسب مع نسبة التحريك في سعر السولار، لمنع أي استغلال أو تلاعب في أسعار المواصلات.

وجرى إقرار التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، في جميع المحافظات التي تربط أحياء المحافظات ببعضها، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 8.25 جنيها، دون تحريك البنزين أو الغاز الطبيعي وكذلك تم إقرار قائمة أسعار المواصلات الجديدة 2023 بالمحافظات بعد تحريك سعر السولار، بين المحافظات وبعضها.

قائمة أسعار المواصلات الجديدة 2023 بالمحافظات بعد تحريك سعر السولار

قائمة أسعار المواصلات الجديدة 2023 بالمحافظات بعد تحريك سعر السولار، كانت ضرورة على أرض الواقع لمنع أي تجاوزات من السائقين في حق الراكب وتحصيل أجرة مرتفعة، بحجة زيادة الوقود.

تعريفة الركوب الجديدة في محافظة السويس

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قائمة أسعار المواصلات الجديدة 2023 بالمحافظات بعد تحريك سعر السولار، حيث تراوحت الزيادة بمقدار 10%، وتابع ذلك حملات استهدفت المواقف المختلفة قادها السكرتير العام للمحافظة خالد السعداوي للتأكيد على الالتزام بالأجرة المقرر.

تعريفة الركوب الجديدة فى محافظة أسوان

وأعلنت محافظة أسوان أن تعريفة الركوب الجديدة بالمدن والمحافظات لا تتعدى 10% فقط، بينما تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي تم تحديد قيمة فتح الباب للعداد بـ7 جنيهات، على أن يتم حساب مسافة الكيلو متر الواحد بـ3 جنيه

تعريفة الركوب في بورسعيد

وقد جاءت التعريفة في بورسعيد كالاتي

تعريفية الركوب الجديدة في محافظة كفر الشيخ

فيما كانت قائمة أسعار الأجرة الجديدة 2023 فى محافظة كفر الشيخ كما يلي:-

تعريفية الركوب الجديدة في محافظة الغربية

أتت أسعار الركوب في الغربية كما يلي

تعريفة الركوب الجديدة في محافظة الإسكندرية

قائمة أسعار المواصلات الجديدة 2023 بالمحافظات بعد تحريك سعر السولار، في محافظة الإسكندرية كالاتي:-

قائمة أسعار المواصلات الجديدة 2023 بالجيزة

وبعد تحريك سعر السولار، أصدرت محافظة الجيزة تعريفة ركوب جديدة للمواصلات كما يلي:-

تعريفة الركوب الجدية في محافظة الوادي الجديد

قائمة أسعار المواصلات الجديدة 2023 بالمحافظات بعد تحريك سعر السولار، في محافظة الوادي الجديد كالاتي