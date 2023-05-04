شعبة المواد الغذائية: تحريك سعر السولار لن يؤثر على السلع

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أنّ تحريك سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعره في السوق المحلي 8.25 جنيه، لن يؤثر على تحريك أسعار المواد الغذائية سواء في السوق الحرة أو المقررات التموينية المخصصة لمستحقي الدعم التمويني، مشيرا إلى أنّ كل شركة ستقرر هل ترفع سعر منتجها من عدمه، وفقا لدراسات السوق ومدى تأثرها، موضحا أن بعض الشركات ستفضل الاحتفاظ بالحصص السوقية الخاصة، بدلا من رفع أسعار بعض منتجاتها.

العرض والطلب يتحكم فى السعر

وأوضح «المنوفي» أن كل شركة ستتخذ قرارها وفقا لظروفها الخاصة، وتكلفة النقل من عناصر الإنتاج لديها، مؤكدا أن آلية العرض والطلب هي من يتحكم في السعر، ولكن يوجد ممارسات أخرى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر.

توافر السلع بالأسواق

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل غرف عمليات من مجلس إدارة الشُعبة، تتابع توافر وعمل محال البقالة والعطارة والسوبر ماركت في الأسواق، للتأكد من توافر السلع، ومتابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، ومنع تلاعب بعض ضعاف النفوس من التجار بالأسعار على حساب المواطن، أو حجب السلع وتخزينها تمهيدا لرفع أسعارها.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، إنه لو حدث تحريك في الأسعار ستكون من قبل الشركات المنتجة، موضحا أن كل شركة ستقرر هل ترفع سعر منتجها من عدمه، وفقا لدراسات السوق ومدى تأثرها، إلا أن بعض الشركات ستفضل الاحتفاظ بالحصص السوقية الخاصة بها، بدلا من رفع أسعار بعض منتجاتها.

ويأتي ذلك، عقب قرار الحكومة المصرية بتحريك أسعار البنزين، وتطبيق التسعيرة الجديدة اعتبارا من اليوم الخميس 4 مايو 2023، و إصدار قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أمس، لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، وأنه في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة تحريك سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6 آلاف جنيه للطن.