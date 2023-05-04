ارتفاع أسعار الذهب عالميا وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بعد رفع الفائدة

بعد أن أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة، لتصل إلى 5.25%، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الأسواق العالمية، بينما تراجعت قيمة الدولار الأمريكي، حيث سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا، ولكنها ترتفع فى نطاق محدود، تزامنا مع تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا وتراجع الدولار الأمريكي

ويترقب المستثمرون ورجال الأعمال وأوساط الأسواق المالية في مصر والعالم، صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس، بشأن السياسة النقدية، وبيانات التغير في التوظيف بالقطاعات الخاصة غير الزراعي الأمريكي، فى حين سيؤثر سيؤثر ذلك بالتأكيد على أسعار الذهب عالمياً، وكذلك على سعر الدولار الأمريكي.

وتأثرت أسعار الذهب عالميا والدولار الأمريكي فى بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفعت عقود الذهب بنسبة 0.39%، ليصل إلى ألفين و 45 دولاراً للأوقية، بينما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلي ألفين و 37 دولاراً للأوقية، وذلك ما دفع مؤشر الدولار الأمريكي الى التراجع بنسبة 0.39% واستقر عند مستوى 101.56 نقطة، حيث إنه يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات أجنبية رئيسية أخرى، فتوجد علاقة عكسية بين أسعار الذهب عالميا والدولار الأمريكي، فمن المتعارف عليه أن هبوط مؤشر الدولار الامريكي يزيد من جاذبية السلع المقومة به، وتحديدا أسعار الذهب.

ارتباك فى الأسواق العالمية

ويذكر أن الأسواق المصرفية العالمية، شهدت اليوم الخميس، حالة من الارتباك وعدم الاستقرار في أسعار الذهب عالميا والدولار الأمريكي، وذلك بعد صدور بيانات هامة بشأن أسعار الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة ألي بيانات البطالة الأمريكية، حيث سجلت أمريكا نحو 242 ألف طلب اعانة بطالة، حيث إنه أعلى من توقعات الخبراء الذين توقعوا وصول عدد الطلبات إلي 240 ألف طلب.