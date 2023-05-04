ارتباك أسعار الذهب عالمياً بعد قرار المركزي الأوروبي برفع الفائدة

شهدت الأسواق العالمية حالة من الارتباك في أسعار الذهب اليوم الخميس، فور صدور بيانات هامة، حيث صدر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، منذ قليل، بجانب بيانات البطالة الأمريكية، إذ ترتفع العقود الآجلة للذهب، فيما تتراجع العقود الفورية، وفق بيانات وتقارير البورصات العالمية.

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة

وسجلت بيانات البطالة الأمريكية لطلبات إعانات البطالة 242 ألف طلب، أعلى من توقعات الخبراء الذين توقعوا 240 ألفًا، خاصة أنها قد سجلت 230 ألفًا الأسبوع قبل الماضي، ولكن تم تعديل هذه القراءة لتسجل الآن 229 ألف طلب.

كما أعلن البنك المركزي الأوروبي قرار رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة، وفقًا توقعات الخبراء، لتصل إلى 3.75%، وذلك في ظل محاولة البنك السيطرة على الأسعار، من خلال زيادة متنامية لأسعار الفائدة الأوروبية، الأمر الذي ينذر بحالة من الركود خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع عقود الذهب الآجلة وتراجع الفورية

وعلى الفور، سجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعاً بنسبة 0.39%، لتصل إلى 2045 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.1% إلى 2037 دولاراً للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بالقرب من مستويات قياسية، اليوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض عائدات سندات الولايات المتحدة والدولار، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يوقف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.

ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق، ولم يقل المركزي إنه يتوقع أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة ربما يكون ملائما.