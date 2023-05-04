استشاري صحة نفسية عبر قناة الناس: التسامح دليل على القوة والنضوج

قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، إن التسامح من الصفات الإنسانية النبية، التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، لأنها من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن التسامح قوة والشخص الذي يسامح لديه رضا بحالة وقوة ثبات نفسي.

هاني: مرحلة النضوج تعني الثقة والرضا

وأوضح استشاري الصحة النفسية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «التسامح يصل إليه الإنسان عندما يصل إلى مرحلة النضوج ويصل عندما يكون الإنسان عنده رضا، وعدم السماع لأي مهاترات جانبية، والتنازل عن بعض الأمور البسيطة كي تسير الحياة».

وحذر من الاستسلام للعصبية، لأنها تزيد من المشاكل وحدتها والخلافات في الحياة، وبسببها نخسر الكثير من الأصدقاء والمعارف، مؤكدًا أن درجة التسامح تكون على حسب درجة الأذى الذي تعرض له الشخص.

واختتم: «في ناس لما تلاقيك مسامح تفتكر إن ده ضعف لأ ده مش ضعف ده تنازل عن الصغائر الموجودة في الدنيا، فبيضغط عليك أكثر عشان يستغلك، فبقول لهم بلاش لأن المتسامح لما ينفجر هيكون رد فعله صعب جدا، لأنه بيتأذى نفسيا».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس، في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.