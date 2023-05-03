أمين الفتوى بالإفتاء عبر قناة الناس: الله أباح لنا تناول ذبائح أهل الكتاب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل مفاده: «أنا مقيم في دولة أوروبية تقوم بصعق المواشي هل يجوز لي الأكل منها؟ قائلا: «في مثل هذا نرجع لمن المشرف على الذبح، هل هو مسلم أو من أهل الكتاب مسيحي أو يهودي، فإن كان مسلم فهو مأمور أن يذبح على الشريعة الإسلامية، وإن كان كتابيا فالله سبحانه وتعالى أباح لنا الأكل من ذبائح أهل الكتاب، فيما هو من جنس ما يذبح في الشرع الإسلامي».

إباحة طعام أهل الكتاب

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «الإمام بن العربي المالكي يقول إن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلمين طعام أهل الكتاب ولم يشترط علينا طريقة ذبح، ولذلك فأخذ كثير من الفقهاء خاصة في العصور الحالية، بأنه لا مانع من تقليد ابن العربي فيما ذهب إليه».

واستكمل: «كانت السيدة عائشة تقول يأتينا الطعام من أهل الكتاب فماذا نفعل فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم، كلوا وسموا».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.