داعية إسلامي عبر قناة الناس: خوف أبو طالب على النبي منعه من نطق الشهادتين

قال الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامى، إن مصير أبو طالب بن عبدالمطلب، عم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من يرى أنه في النار مخلدا فيها لأنه مات كافرا ولم ينطق الشهادتين، لافتا إلى أن فريقا آخر قال إنه سيدخل النار لكنه لن يبق مخلدا فيها لخوفه على ابن أخيه ودعمه له.

خوف أبوطالب على سيدنا النبى

وتابع جبر، خلال حلقة برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «في اعتقادي أن خوف أبو طالب على سيدنا النبى محمد، منعه من نطق الشهادتين، فهو يدخل النار لعدم نطقه الشهادتين، وبعدها يخرج منها لإيمانه، فعندما تقرأ أشعار أبو طالب تجد عنده صدق إيمان، وكان خايف على النبي عشان كده لم ينطق بالشهادتين».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.