متصل يشكو من أمه عبر قناة الناس.. وأمين الإفتاء: لازم نتحمل أخطاء الوالدين

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى "صبري"، والذي أفاد بأن والده توفي وترك وراءه 5 أخوات بنات، وأن والدته كتبت البيت لهن وضربنه وزوروا العقد، وسأل إن كانت مقاطعتهم حرامًا؟ فأجاب الشيخ قائلا: «ربنا يجعل من اسمك نصيبًا يا صبري، عليك أن تصبر عليهن وعلى أذاهم لأخواتك البنات، وأنت قلت بأنك تعتبرهن كأولادك، فعليك أن تعتبر نفسك أبًا لهن».

عثمان: اعفو وخلى أجرك على الله

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «معلش اعفو وخلى أجرك على الله سبحانه وتعالى، واتحمل، أحيانا بيكون في أخطاء من الوالدين بس لازم نتحملهم كما أمرنا الله، سامح وخليك جنبهم وساعدهم وخليك الراعي لهم وربنا هيكرمك إن شاء الله».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.