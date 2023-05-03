الإعلام الدولي: مصر تشهد حوارا وطنيا حول السياسة والاقتصاد والمجتمع

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، حيث يجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة، للسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

سي ان ان: الحوار الوطني هدفه الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري

وأشاد الإعلام الدولي بانطلاق جلسات الحوار الوطني، حيث اعتبرت شبكة «سي ان ان» الأمريكية أن مصر تشهد اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة القوى والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة العديد من القضايا بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتستمر فعاليات الجلسة الافتتاحية 3 أيام بواقع 4 جلسات يوميا.

ونقلت «سي ان ان» عن أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن التوصيات التي ستفسر عنها المناقشات سيتم تنفيذها سواء توصيات تشريعية أو تنفيذية.

أميرة صابر لـ«سي ان ان»: الاستقرار على مناقشة 113 قضية في 3 محاور أساسية

وأضافت أميرة صابر أن «مجلس أمناء الحوار الوطني عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لتلقي مقترحات للقضايا التي سيتم مناقشتها على مدار جلسات الحوار، وتم الاستقرار على مناقشة 113 قضية في 3 محاور أساسية وهي السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، كما تم تقسيم المحاور إلى 19 ملفا لكل ملف لجنة نوعية خاصة به لضمان التوصل توصيات تشريعية وتنفيذية تسهم في التأثير الإيجابي على الحياة السياسية».

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا إلى عقد حوار وطني، على هامش كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان عام 2022، وبعدها تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني برئاسة ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات وعضوية 19 شخصية يمثلون فئات متنوعة من بينها المعارضة.

عكاظ: 113 قضية و96 ألف مقترح على طاولة الحوار الوطني المصري

نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة تشهد حشدا كبيرا من كافة أطياف المجتمع المصري والقوى السياسية والنقابية، وسيتم تحديد الموضوعات المهمة التي ستطرح على الجلسات.

وأضاف رشوان: «مجلس أمناء الحوار سيتخذ قراراته فيما يتم طرحه من قضايا، بالتوافق وليس بالأغلبية، وسيصدر توصيات ترفع مباشرة لرئيس الجمهورية لتحقيقها على أرض الواقع، وإرسالها للجهات التنفيذية لتفعيلها».

وذكر رشوان في التصريحات، أنه لم يتم رفض أي من القوى السياسية المصرية المشاركة في أعمال الحوار الوطني، لافتا إلى أن قوى الشر أكدت في تقرير لها فشل الحوار الوطني وعدم إقامته، وها هو يبدأ بالفعل.

الشرق بلومبيرج: مسارات الحوار الوطني في مصر

وتحت عنوان «مسارات الحوار الوطني في مصر»، نشر موقع «الشرق بلومبيرج» تقريرا عن الحوار الوطني، حيث صرح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي إن الجلسات تستهدف فتح آفاق المشاركة السياسية والاجتماعية والتوافق على أولويات العمل الوطني.

وأوضح فوزي لـ«الشرق بلومبيرج»: «الحوار يستهدف ترتيب الأولويات»، مشيرا إلى أن مناقشة المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستؤدي إلى منح القضايا محل التوافق الأولوية.